Ilaria Salis confermata l'immunità al Parlamento Ue | cosa succede ora
Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto - con 12 voti a favore e 13 contrari - la relazione che proponeva di revocare all'eurodeputata l'immunità e mandarla a processo in Ungheria. Il voto finale spetterà all'Aula del Parlamento, probabilmente il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Al Parlamento europeo, nel primo voto viene respinta la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X
Immunità di Ilaria Salis, oggi il primo voto sulla revocaIl primo giudizio è in Commissione, a ottobre toccherà all'Aula. Gli 11 commissari di sinistra dicono no alla revoca, i 7 di destra diranno sì e il risultato sarà deciso dal Ppe che ha 7 componenti #IlariaSalis #I - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis ora si appella a Giorgia Meloni: "Sì al processo ma in Italia" - Oggi ci sarà il voto della Commissione affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità. Riporta iltempo.it
