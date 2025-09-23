Ilaria Salis confermata l'immunità al Parlamento Ue | cosa succede ora

Fanpage.it | 23 set 2025

Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto - con 12 voti a favore e 13 contrari - la relazione che proponeva di revocare all'eurodeputata l'immunità e mandarla a processo in Ungheria. Il voto finale spetterà all'Aula del Parlamento, probabilmente il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

