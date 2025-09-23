Ilaria Salis commissione Juri del Parlamento Europeo vota contro la revoca dell’immunità
La commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento Europeo ha votato contro la revoca dell’immunità nei confronti di Ilaria Salis, l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra accusata dalla giustizia ungherese di lesioni aggravate per l’aggressione nei confronti di due neonazisti a Budapest nel 2023. La raccomandazione della Commissione sarà ora trasmessa a tutto il Parlamento Europeo, che dovrà esprimersi sul suo caso in seduta plenaria il prossimo 7 ottobre. Si tratta però di una prima vittoria per Salis. La Commissione Juri, che ha esaminato e votato a porte chiuse la relazione di Adrian Vazquez Lazara, eurodeputato spagnolo del Ppe, è formata da 25 membri titolari e rispecchia in proporzione la composizione del Parlamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X
Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis è salva: la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità; Immunità parlamentare: è il giorno del giudizio per gli eurodeputati Ilaria Salis e Peter Magyar; Oggi il primo voto sull’immunità di Salis. Occhi puntati sul Ppe.
Ilaria Salis, commissione Juri del Parlamento Europeo vota contro la revoca dell’immunità - La commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento Europeo ha votato contro la revoca dell'immunità nei confronti di Ilaria Salis, l'eurodeputata di ... Segnala lapresse.it
Ilaria Salis, sì all'immunità: la Commissione ha votato contro la revoca. Decisivi due voti del Ppe. Salvini: «Vergogna, chi sbaglia non paga» - È il commento a caldo di Ilaria Salis al voto della Commissione dell'Eurocamera contro la revoca della sua ... Scrive ilmattino.it