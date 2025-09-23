Ilaria Salis commissione Juri del Parlamento Europeo vota contro la revoca dell’immunità

La commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento Europeo ha votato contro la revoca dell’immunità nei confronti di Ilaria Salis, l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra accusata dalla giustizia ungherese di lesioni aggravate per l’aggressione nei confronti di due neonazisti a Budapest nel 2023. La raccomandazione della Commissione sarà ora trasmessa a tutto il Parlamento Europeo, che dovrà esprimersi sul suo caso in seduta plenaria il prossimo 7 ottobre. Si tratta però di una prima vittoria per Salis. La Commissione Juri, che ha esaminato e votato a porte chiuse la relazione di Adrian Vazquez Lazara, eurodeputato spagnolo del Ppe, è formata da 25 membri titolari e rispecchia in proporzione la composizione del Parlamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

