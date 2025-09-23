– Per giorni si era parlato di attesa, di rapporti riservati e di un clima teso a Bruxelles. Oggi, invece, è arrivato un passaggio concreto che cambia le prospettive di una vicenda che da oltre due anni tiene banco non solo in Italia ma in tutta Europa. La protagonista è Ilaria Salis, insegnante milanese e oggi eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che si trova al centro di un procedimento giudiziario avviato dalle autorità ungheresi. Con un risultato a sorpresa, la commissione Juri del Parlamento europeo ha espresso il suo verdetto: una scelta che segna il primo vero passo politico sul caso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ilaria Salis, colpo di scena: la decisione è appena arrivata