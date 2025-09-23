Ilaria Salis chi è davvero e quanti sono i reati della pasionaria salvata da Bruxelles?

Con un voto risicato, 13 contro 12, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha stabilito che Ilaria Salis non dovrà comparire davanti ai giudici ungheresi. Una maggioranza minima, sufficiente a trasformare l’immunità parlamentare in un salvacondotto improvvisato. Lo scrutinio, segreto, imposto dalla sinistra, ha reso possibile una scelta senza volto e senza responsabilità. La carriera di una “martire” costruita a tavolino. Non la vittima che i suoi sponsor amano dipingere, ma una militante cresciuta nella cultura dell’azione diretta, dove la politica si misura con lo scontro fisico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ilaria Salis, chi è davvero e quanti sono i reati della pasionaria “salvata” da Bruxelles?

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Il voto segreto salva Ilaria Salis (per ora). Le destre contro il tradimento dei Popolari (di A. Mauro) - X Vai su X

La Commissione giuridica dell'Europarlamento protegge Ilaria Salis e vota contro la revoca dell'immunità. Ungheria: "Legittimano il terrorismo di sinistra" - facebook.com Vai su Facebook

Salis e l' immunità confermata | Incredula e felice Il problema è Orbán e anche a destra hanno capito | No alla richiesta per un voto.

Ilaria Salis: “Il riposo estivo è un diritto”/ “Migranti non sono problema, ma capitalismo straccione” - Per l'europarlamentare non sono i migranti il problema dell'Italia Una nuova bufera si abbatte su Ilaria Salis, ... Si legge su ilsussidiario.net

Carceri: Ilaria Salis fa ispezione a sorpresa al Beccaria - "Ferragosto in carcere significa caldo opprimente, sovraffollamento e la disperata sensazione di essere abbandonati" scrive Ilaria Salis dopo aver fatto - Come scrive ansa.it