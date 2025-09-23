Ilaria Salis appello a Giorgia Meloni | Ti prego puoi farlo…

Questa mattina la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo voterà sulla richiesta presentata dal governo ungherese di revocare l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra. Salis è accusata a Budapest di lesioni gravi nei confronti di militanti neonazisti e di associazione a delinquere. Il voto di oggi in commissione avrà valore di raccomandazione, mentre la decisione definitiva spetterà all’aula di Strasburgo, che si esprimerà il 7 ottobre per alzata di mano e a maggioranza semplice. Le parole di Salis. Intervistata dal Corriere della Sera, l’eurodeputata ribadisce di non voler fuggire dal processo, ma di rifiutare un giudizio in Ungheria: «Io non voglio sottrarmi al processo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

