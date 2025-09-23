Ilaria Salis appello a Giorgia Meloni | Ti prego puoi farlo…

Thesocialpost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo voterà sulla richiesta presentata dal governo ungherese di revocare l’immunità parlamentare a  Ilaria Salis, eurodeputata eletta con  Alleanza Verdi e Sinistra. Salis è accusata a Budapest di  lesioni gravi nei confronti di militanti neonazisti  e di  associazione a delinquere. Il voto di oggi in commissione avrà valore di raccomandazione, mentre la decisione definitiva spetterà all’aula di Strasburgo, che si esprimerà il  7 ottobre  per alzata di mano e a maggioranza semplice. Le parole di Salis. Intervistata dal  Corriere della Sera, l’eurodeputata ribadisce di non voler fuggire dal processo, ma di rifiutare un giudizio in Ungheria: «Io non voglio sottrarmi al processo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ilaria salis appello a giorgia meloni ti prego puoi farlo8230

© Thesocialpost.it - Ilaria Salis, appello a Giorgia Meloni: “Ti prego, puoi farlo…”

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Ilaria Salis, l’Ue affronta il caso. L’eurodeputata: «Stiano col diritto o rischio 24 anni»; Immunità a rischio, Salis chiede aiuto anche alla Meloni, “Sarebbe importante se parlasse in mio favore”; Ilaria Salis fa appello a Giorgia Meloni: “Trasferitemi in ambasciata, io e la mia famiglia in pericolo”.

ilaria salis appello giorgiaIlaria Salis ora si appella a Giorgia Meloni: "Sì al processo ma in Italia" - Oggi ci sarà il voto della Commissione affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità. Segnala iltempo.it

Ilaria Salis, appello a Giorgia Meloni: “Ti prego, puoi farlo…” - Questa mattina la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo voterà sulla richiesta presentata dal governo ungherese di revocare l’immunità ... Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Appello Giorgia