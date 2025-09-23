Arezzo, 23 settembre 2025 – È ripartita con entusiasmo la stagione del Rugby Mammut, che ha vissuto un fine settimana denso di appuntamenti, emozioni e occasioni di crescita sportiva e personale. Il programma si è aperto venerdì con una giornata speciale insieme al tecnico della Nazionale italiana Gonzalo Quesada e al suo staff. Un’esperienza preziosa per atleti e allenatori, fatta di allenamenti, confronti tecnici e momenti di dialogo che hanno trasmesso energia, motivazione e nuove consapevolezze. La mattina di sabato si è spostata a Firenze, a Palazzo Vecchio, dove tutte le società rugbistiche toscane si sono riunite alla presenza del presidente della FIR nazionale Andrea Duodo, di Quesada e del presidente del Comitato Regionale Toscano Edoardo Barcaglioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il week end del Rugby Mammut