Il voto nelle Marche è un laboratorio politico sul futuro identitario del Pd
Le elezioni regionali nelle Marche si riveleranno particolarmente importanti, anzitutto per la coalizione di centrosinistra, e in particolare per il Partito democratico, suo azionista di maggioranza. Qualunque sia l’esito, infatti, le opposizioni saranno costrette a fare i conti con un’identità ancora da definire, e quindi a dare forma e peso al modello politico da scegliere, in ottica 2027. In caso di vittoria, la scelta di Matteo Ricci, sostenuto da una coalizione larghissima che va dai civici moderati alla sinistra più radicale, segnerebbe un dato politico: il cartello con quasi la totalità delle opposizioni dentro, con al centro un candidato riformista – o tutto sommato riformista, torneremo qui – può competere con le destre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
L’indagine su Ricci a due mesi dal voto nelle Marche, cosa succede ora
I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche
Marche verso il voto. Mancini si schiera: "Io tifo Acquaroli"
ÈTv Marche. . ELEZIONI REGIONALI - LE MARCHE AL VOTO Verso la consultazione elettorale di domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 Mercoledì 24 settembre, alle 10, il confronto in diretta tra i sei candidati presidente ? Ritmo serrato, domande e ris - facebook.com Vai su Facebook
Schlein e la paura di perdere nelle Marche. Direzione Pd prima del voto per evitare processi. Aleggia lo sprettro della sconfitta di Matteo Ricci. Ettore Rosato: “Vince Acquaroli”. Il complotto dei sondaggi e del 2-0 a favore di Meloni. Di @CarusoCarmelo - X Vai su X
Ancona al voto, centrosinistra spaccato in 4: a rischio la roccaforte nelle Marche laboratorio di Fdi. Anche per il pericolo del “non voto” - È stato il laboratorio della destra da dove la premier Giorgia Meloni ad agosto ha fatto partire la campagna che l’ha portata a Palazzo Chigi. Scrive ilfattoquotidiano.it
“Unire le opposizioni è possibile, le Marche primo vero laboratorio: ne faremo il paradiso d’Europa”, parla Matteo Ricci - Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro ed europarlamentare, è il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali delle Marche. Lo riporta msn.com