Il voto nelle Marche è un laboratorio politico sul futuro identitario del Pd

Linkiesta.it | 23 set 2025

Le elezioni regionali nelle Marche si riveleranno particolarmente importanti, anzitutto per la coalizione di centrosinistra, e in particolare per il Partito democratico, suo azionista di maggioranza. Qualunque sia l’esito, infatti, le opposizioni saranno costrette a fare i conti con un’identità ancora da definire, e quindi a dare forma e peso al modello politico da scegliere, in ottica 2027. In caso di vittoria, la scelta di Matteo Ricci, sostenuto da una coalizione larghissima che va dai civici moderati alla sinistra più radicale, segnerebbe un dato politico: il cartello con quasi la totalità delle opposizioni dentro, con al centro un candidato riformista – o tutto sommato riformista, torneremo qui – può competere con le destre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

