Il volo impressionante nel burrone con l’auto | muoiono le due eccellenze dello sport
Il mondo dell’alpinismo vive ore di profondo dolore. La comunità delle guide, abituata a sfide estreme e a misurarsi con i rischi della montagna, si trova ora a piangere non per un’impresa in quota, ma per una tragedia improvvisa avvenuta su strada. La perdita di due figure di spicco lascia un vuoto che va oltre l’ambito sportivo, toccando anche quello umano e formativo. La notizia, giunta dalla Francia sud-orientale, ha scosso profondamente l’ambiente alpinistico internazionale, che conosceva e stimava entrambi per le loro capacità, il loro impegno e la passione trasmessa alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: volo - impressionante
Tragedia in montagna, il volo impressionante: Paolo muore davanti alla figlia. “Il suo corpo…”
Velocità spaventosa, autobus precipita nello strapiombo: è strage. Il volo impressionante di 50 metri
Il B-2 Spirit della Northrop Grumman non è un aereo normale. Con un design futuristico a forma di ala e tecnologia all’avanguardia nella furtività, porta con sé un’eredità impressionante. Vediamo perché questa macchina da guerra, dal valore di oltre 2 miliardi - facebook.com Vai su Facebook