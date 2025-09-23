Il mondo dell’alpinismo vive ore di profondo dolore. La comunità delle guide, abituata a sfide estreme e a misurarsi con i rischi della montagna, si trova ora a piangere non per un’impresa in quota, ma per una tragedia improvvisa avvenuta su strada. La perdita di due figure di spicco lascia un vuoto che va oltre l’ambito sportivo, toccando anche quello umano e formativo. La notizia, giunta dalla Francia sud-orientale, ha scosso profondamente l’ambiente alpinistico internazionale, che conosceva e stimava entrambi per le loro capacità, il loro impegno e la passione trasmessa alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il volo impressionante nel burrone con l'auto: muoiono le due eccellenze dello sport