Il Viper Theatre arriva a Scandicci
Scandicci risponde all'appello del Viper Theatre e contribuisce a salvare la stagione musicale dopo l'incendio che ha distrutto lo storico club di via Pistoiese, mettendo a disposizione uno dei padiglioni allestiti nell'area ex Cnr in occasione della Fiera. Un risultato raggiunto grazie alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: viper - theatre
Incendio al Viper Theatre di Firenze: “Tenete le finestre chiuse”
Incendio al Viper Theatre di Firenze, crolla il tetto: “Fumi potenzialmente nocivi, tenete le finestre chiuse”
Fiamme al Viper Theatre: "Tenete chiuse le finestre". Crollata parte del tetto
A seguito delle grandi richieste, i Death SS hanno replicato al Viper Theatre lo show in due atti presentato allo scorso Metalitalia.com Festival: nella prima parte è andato in scena un best of eseguito dall'attuale line-up del gruppo di Steve Sylvester, mentre nell - facebook.com Vai su Facebook
VIPER THEATRE - Dopo l’incendio trova uno spazio a Bagno a Ripoli e così salva la stagione 2025/26 #ViperTheatre - X Vai su X
Il Viper Theatre arriva a Scandicci; Una notte metal per il futuro del Viper Theatre; Save The Viper Theatre – Adunata Metal Band, una serata benefica a Scandicci.
Viper, milioni di danni. Caccia ad altri locali per salvare la stagione - Dopo l’incendio di sabato scorso che ha fortemente danneggiato il Viper Theatre, Palazzo Vecchio ... Secondo lanazione.it
Brucia lo storico locale Viper Theatre a Firenze, crollato il tetto. "Tenete le finestre chiuse" - Un violento incendio è divampato nella notte al Viper Theatre, noto locale e sala concerti alla periferia di Firenze, situato in via Lombardia. Riporta affaritaliani.it