Il Viper Theatre arriva a Scandicci

Firenzetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci risponde all'appello del Viper Theatre e contribuisce a salvare la stagione musicale dopo l'incendio che ha distrutto lo storico club di via Pistoiese, mettendo a disposizione uno dei padiglioni allestiti nell'area ex Cnr in occasione della Fiera. Un risultato raggiunto grazie alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viper - theatre

Incendio al Viper Theatre di Firenze: “Tenete le finestre chiuse”

Incendio al Viper Theatre di Firenze, crolla il tetto: “Fumi potenzialmente nocivi, tenete le finestre chiuse”

Fiamme al Viper Theatre: "Tenete chiuse le finestre". Crollata parte del tetto

Il Viper Theatre arriva a Scandicci; Una notte metal per il futuro del Viper Theatre; Save The Viper Theatre – Adunata Metal Band, una serata benefica a Scandicci.

Viper, milioni di danni. Caccia ad altri locali per salvare la stagione - Dopo l’incendio di sabato scorso che ha fortemente danneggiato il Viper Theatre, Palazzo Vecchio ... Secondo lanazione.it

Brucia lo storico locale Viper Theatre a Firenze, crollato il tetto. "Tenete le finestre chiuse" - Un violento incendio è divampato nella notte al Viper Theatre, noto locale e sala concerti alla periferia di Firenze, situato in via Lombardia. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Viper Theatre Arriva Scandicci