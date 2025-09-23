Il violinista Théotime Langlois de Swarte ai Seminari di Musica Antica
Il 25 settembre alle ore 18, presso la Sala degli Arazzi dell’Isola di San Giorgio Maggiore, va in scena “Le Concert des Amateurs”, concerto conclusivo dei Seminari di Musica Antica Egidia Sartori e Laura Alvini, diretti da Pedro Memelsdorff.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: violinista - otime
Concerto di musica antica con Théotime Langlois de Swarte e Justin Taylor a Padova - Pollini di Padova ospiterà un concerto di musica antica, rientrante nella 68a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padova. Si legge su nordest24.it
68a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini Justin Taylor - Théotime Langlois de Swarte - Rare gemme dalle opere del ‘700 francese nel concerto di musica antica di lunedì 25 novembre, alle ore 20. Segnala padovaoggi.it