Il vino al centro di uno stile di vita | la cantina si rinnova e lancia gli aperitivi ' fai da te'

Prima di tutto il nome: da Cantina Sociale di Cesena è diventata ‘La Cantina di Cesena’, acquistando maggiore personalità seppur mantenendo l'originale storia. Poi è stato rivisto lo stile dei vini, puntando su selezioni in vigna, una bevuta contemporanea, progetti di soci selezionati, produzioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: vino - centro

Canosa Sannita al centro del dibattito sul futuro del vino abruzzese

Vino e territorio al centro di Gessi diVini a Gessopalena

“Calici in centro”, a Ribera una notte di vino, sapori e risate con Antonio Panzica

Questa sera al Centro Espositivo Leo Lev alle ore 18:00 presentiamo il libro di Nicola Baronti “Il volo del vino”. In occasione dell’evento, i visitatori potranno scoprire anche una mostra temporanea di documenti e cimeli dedicati al primo Cecco Santi, in ricor - facebook.com Vai su Facebook

Il vino al centro di uno stile di vita: la cantina si rinnova e lancia gli aperitivi 'fai da te'; Cibo, prevenzione e qualità della vita: congresso internazionale a Roma; Il vino bevuto con moderazione, nella Dieta Mediterranea, non fa male, e aiuta a vivere meglio.

“Il vino contribuisce a uno stile di vita salutare”. A Toledo 30 scienziati smentiscono l'Unione europea - È stata firmata a Toledo la dichiarazione sui consumi moderati che libera il vino dallo stigma prodotto dannoso delle quantità assunte. Si legge su gamberorosso.it