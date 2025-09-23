Il vincitore di Italia’s Got Talent 2022 minacciato e aggredito con una pietra da un amico di 16 anni poi arrestato | Voleva rapinarlo di 5mila euro La storia di Antonio Vaglica
Un minorenne ha aggredito il vincitore di “Italia’s Got Talent ” 2022, il cantante Antonio Vaglica, colpendolo con una pietra appuntita e minacciandolo di estorcergli migliaia di euro. I fatti risalgono alla notte del 13 settembre scorso quando Vaglica (22 anni), che si trovava a casa del sedicenne, a Roma, gli aveva fatto capire – secondo quanto ricostruito dai carabinieri Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara – di non voler essere più suo amico. La volontà espressa dall’artista originario di Mirto Crosia (Cosenza) non è stata ben accolta dal sedicenne che, pochi istanti dopo, è passato alle minacce, all’aggressione fisica ed ai ricatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: vincitore - italia
LIVE Cobolli-Auger Aliassime 6-6, Italia-Canada 0-1 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: sarà il tie-break a decidere il vincitore del primo set!
Alessandro Cignarale è "Il + Bello d'Italia 2025", chi è il vincitore del concorso | FOTO
Juventus-interter 1-0 | Punti salienti | Vincitore di reti Conceicao nel Derby d’Italia | Serie A 2024/25
L'Italia torna dalla celebration 2023 da vincitrice su più fronti, uno su tutti il nostro Piero Bockos. Piero infatti, in arte Piero Tat-twin, è appena stato incoronato vincitore assoluto dello Star Wars Tattoo Contest ufficiale, tenuto alla Celebration, nella categoria Best - facebook.com Vai su Facebook
“La Grecia vinta conquistò il suo feroce vincitore”, scrive il dimissionario Ad Alberto Nagel ai dipendenti di @mediobanca citando Orazio. Nagel lascia dopo 22 anni alla guida. Leggi l'articolo completo online al link https://lnkd.in/daMQraeg - X Vai su X
Antonio Vaglica, ex vincitore del Talent Italia's Got Talent aggredito da un minorenne per rubargli 3 mila euro - Antonio Vaglica, vincitore del programma televisivo Italia's Got Talent è stato aggredito da un ragazzino nel tentativo di rapinarlo di diverse migliaia di euro. Secondo notizie.it
Antonio Vaglica, l'ex vincitore di Italia's Got Talent aggredito da un 16enne (che ha tentato di rubargli 3mila euro) - È stata la vittima, Antonio Vaglica 22enne e vincitore nel 2022 della dodicesima edizione di ... Si legge su ilmessaggero.it