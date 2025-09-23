Il vincitore di Italia’s Got Talent 2022 minacciato e aggredito con una pietra da un amico di 16 anni poi arrestato | Voleva rapinarlo di 5mila euro La storia di Antonio Vaglica

Un minorenne ha aggredito il vincitore di “Italia’s Got Talent ” 2022, il cantante Antonio Vaglica, colpendolo con una pietra appuntita e minacciandolo di estorcergli migliaia di euro. I fatti risalgono alla notte del 13 settembre scorso quando Vaglica (22 anni), che si trovava a casa del sedicenne, a Roma, gli aveva fatto capire – secondo quanto ricostruito dai carabinieri Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara – di non voler essere più suo amico. La volontà espressa dall’artista originario di Mirto Crosia (Cosenza) non è stata ben accolta dal sedicenne che, pochi istanti dopo, è passato alle minacce, all’aggressione fisica ed ai ricatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

