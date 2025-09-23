Il video della strada crollata per maltempo tra Cantù ed Alzate

Le conseguenze dell’ondata di pioggia sul comasco si stanno facendo vedere anche il giorno dopo. Crolla parte della carreggiata della Sp38, sotto cui scorre il Terrò, che ieri ha tracimato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il video della strada crollata per maltempo tra Cantù ed Alzate

