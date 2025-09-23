Il viaggio continua Tony Colombo e la sua nuova tournée

Ha per titolo “Il viaggio continua” il tour 2025-2026 del cantautore Tony Colombo. Dopo una strepitosa estate, caratterizzata da un impressionante numero di “sold out” sia in Italia che all’estero, l’artista palermitano, ma napoletano d’adozione, riparte il 26 settembre da Murg in Germania per una “tre giorni” tedesca che comprende anche il 27 Waiblingen e il 28 Francoforte. . 🔗 Leggi su 2anews.it

