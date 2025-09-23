Il viaggio continua Tony Colombo e la sua nuova tournée
Ha per titolo “Il viaggio continua” il tour 2025-2026 del cantautore Tony Colombo. Dopo una strepitosa estate, caratterizzata da un impressionante numero di “sold out” sia in Italia che all’estero, l’artista palermitano, ma napoletano d’adozione, riparte il 26 settembre da Murg in Germania per una “tre giorni” tedesca che comprende anche il 27 Waiblingen e il 28 Francoforte. . 🔗 Leggi su 2anews.it
Tony Colombo, annunciato il tour dopo la scarcerazione: «Sarà un viaggio incredibile» - Da oggi con Azzurra Spettacoli porteremo la musica nelle piazze con ancora più energia e passione. Come scrive ilmattino.it
Tony Colombo chiude il suo tour estivo - Si è conclusa con grande successo di pubblico, ed una infinita serie di “sold out”, la lunga tournée estiva di Tony Colombo, dal titolo “T’aspetto fore ’o core”, che ha preso il via dal “Palaghiaccio” ... Riporta ilgolfo24.it