La prima lettera pastorale del vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. L'anno pastorale 2025-2026 è stato avviato dalla guida diocesana da sei mesi in diocesi nella chiesa di Sant'Agostino gremita per l'assemblea di presentazione degli orientamenti pastorali. Mons. Caiazzo ha conferito anche il mandato agli educatori che affiancano i preti: catechisti, animatori liturgici, operatori della carità delle parrocchie, alla presenza di sacerdoti, diaconi, rappresentanti delle organizzazioni laicali. È stato anche diffuso il calendario degli eventi dell'annata pastorale. L'11 ottobre verrà ordinato diacono fra' Simone Lunedei e il 14 ottobre si terrà il pellegrinaggio diocesano a Roma per il Giubileo.

Il vescovo detta la linea: "Poveri al primo posto"