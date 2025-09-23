Il vescovo ai finanzieri di Viterbo | Il vostro non è un lavoro ma una vocazione al bene comune

"La vostra non è una professione ma una vocazione". Il vescovo Orazio Francesco Piazza ai finanzieri e commercialisti di Viterbo in occasione di san Matteo, loro patrono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: vescovo - finanzieri

Avellino – Al Santuario del SS. Rosario, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno celebrato la solennità di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza, alla presenza del Prefetto, delle autorità civili e militari e delle Sezioni A.N.F.I. provinciali. - facebook.com Vai su Facebook

Il vescovo ai finanzieri di Viterbo: Il vostro non è un lavoro ma una vocazione al bene comune; San Matteo, il vescovo ai finanzieri: Il vostro servizio sia un esempio per i giovani | FOTO; Oggi la celebrazione della festa di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza e dei Commercialisti (VIDEO).