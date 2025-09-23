Il vero motivo del gelo Belen anche il compleanno senza Ignazio Moser ma ora si scopre tutto

La famiglia Rodríguez, da sempre osservata speciale dai rotocalchi, continua a far parlare di sé anche in queste settimane di fine settembre. Dopo un’estate trascorsa tra indiscrezioni, presunti allontanamenti e ricuciture difficili, i giornali di gossip si erano concentrati soprattutto sul rapporto turbolento tra Belén e Cecilia. Adesso, però, l’attenzione si è spostata su Ignazio Moser, marito di Cecilia, indicato da molti come il vero “ago della bilancia” nella lite che avrebbe incrinato il legame tra le due sorelle. Le voci sul suo ruolo nella vicenda non si sono mai placate, nonostante in realtà non sia mai emersa una prova concreta della sua “colpa”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Belen e Cecilia Rodriguez, nuovo gelo tra le sorelle: ecco i motivi della nuova lite; Belen è stata messa alla porta: spunta un nuovo retroscena sulla lite con Cecilia e Ignazio Moser; Ignazio Moser: ritorno social con Cecilia Rodriguez e ipotesi sul suo silenzio.

Ecco il vero motivo per cui Ignazio Moser ha “snobbato” Belén Rodríguez in questi mesi - Ciononostante, Ignazio è stato sempre tenuto d’occhio dai giornalisti e dagli esperti di gossip che non perdevano occasione per speculare sui possibili rapporti con Belén. Come scrive rds.it

Verissimo, Cecilia Rodriguez sul litigio con Belen: “Siamo diverse” - Cecilia Rodriguez vive la gioia della gravidanza e racconta a “Verissimo” il legame ritrovato con la sorella Belen ... Si legge su dilei.it