Il verde della Villa del Colle del Cardinale rinasce con un’azienda valdarnese

Un’azienda valdarnese protagonista della riqualificazione del più importante complesso residenziale umbro del cinquecento. La Villa del Colle del Cardinale, edificata nel 1575 dal cardinale Fulvio della Corgna nei pressi di Perugia, è stata sottoposta a un generale progetto di recupero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

