Il valore aggiunto Guzzabocca e Frigerio | la forza della famiglia
L’imprenditoria della Brianza spazia da un capo all’altro del territorio, dal pane, all’utensileria, mobilifici, ricambi per auto, moto e bici, alla falegnameria. Ma quasi tutte hanno in comune di essere o essere state aziende familiari. "Siamo una famiglia molto unita", racconta Massimo Guzzabocca, che ha ritirato il Premio Impresa Lavoro di Camera di commercio insieme al papà Giovanni e al fratello Stefano. "È stato davvero emozionante – ammette Massimo – anche perché era la prima volta che andavo al Teatro alla Scala". Il segreto del successo è il valore della famiglia. L’azienda Fratelli Guzzabocca snc, fondata a Seregno dal bisnonno Carlo, 75 anni fa, è nata durante la riscostruzione dalle macerie della seconda guerra mondiale, è passata ad Antonio e Giuseppe, poi a Giovanni che sta tramandando l’esperienza a Massimo e Stefano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
