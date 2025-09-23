Il tuo posto è qua Il fotomontaggio della vergogna del M5s contro Meloni
" Il tuo posto è qua ", e nell'immagine un ritratto di Giorgia Meloni dentro un cassonetto. Quest'immagine è stata condivisa da un consigliere del Movimento 5 stelle di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Risulta essere stata cancellata ma non prima che fosse vista da centinaia di persone e che arrivasse anche a Fratelli d'Italia, che ha stigmatizzato il comportamento del consigliere, nell'ottica di abbassare tutti quanti i toni. Una necessità, più che una richiesta, visto il clima incandescente delle piazze dove, anche ieri, qualcuno ha avuto modo di scrivere su una vetrina, in vernice rossa, "spara a Giorgia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
