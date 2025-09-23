Il trailer di the bride svela il frankenstein di christian bale in un film horror unico

Jumptheshark.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni sulla nuova versione di “la sposa di Frankenstein”. Una delle produzioni più attese nel panorama cinematografico horror si sta preparando a fare il suo debutto, offrendo una rivisitazione moderna e originale del classico film “La sposa di Frankenstein”. Questa nuova interpretazione, diretta e scritta da Maggie Gyllenhaal, promette di portare un tocco innovativo alla storia iconica del mostro e della sua sposa. La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche a partire dal 4 marzo 2026, suscitando grande interesse tra gli appassionati del genere. trama e concept della pellicola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

il trailer di the bride svela il frankenstein di christian bale in un film horror unico

© Jumptheshark.it - Il trailer di the bride svela il frankenstein di christian bale in un film horror unico

In questa notizia si parla di: trailer - bride

The Bride! Il nuovo horror Warner su Frankenstein avrà violenza, sesso e nudità; The Bride, Jessie Buckley svela: Frankenstein e la Sposa saranno come Bonnie e Clyde; The Bride: Warner svela la nuova moglie di Frankenstein, tutti i dettagli.

Cerca Video su questo argomento: Trailer The Bride Svela