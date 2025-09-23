Il tour di Riccardo Magi | Bisogna riparare i danni fatti dal governo regionale
È iniziato a Fermo il tour di Riccardo Magi, segretario nazionale di Più Europa, a supporto del candidato di centro sinistra Matteo Ricci. Arriva con un po’ di ritardo per un incidente in autostrada che ha rallentato, come spesso succede, il tragitto lungo l’Adriatico. Sorride, col cuore un po’ marchigiano, originario di Pergola, si ferma volentieri per raccontare, con la candidata del fermano Valeria Leoni, le priorità del partito: "Siamo con i candidati di Avanti con Ricci, secondo noi il candidato giusto per riparare i danni e lo sfacelo portati avanti fino ad ora dal Governo regionale. Tra l’altro le Marche soffrono della politica estera di questo Governo, sono alle prese prima con la crisi in Russia e poi con i dazi con l’anima della manifattura che c’è". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
