Il Torneo di Viareggio torna a casa | dopo 7 anni rinasce lo stadio dei Pini

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani l'inaugurazione ufficiale dell'impianto, che ridà a Viareggio una casa per lo storico torneo giovanile. Tra gli ospiti della cerimonia Buffon, Lippi, Del Piero e Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il torneo di viareggio torna a casa dopo 7 anni rinasce lo stadio dei pini

© Gazzetta.it - Il Torneo di Viareggio torna a casa: dopo 7 anni rinasce lo stadio dei Pini

In questa notizia si parla di: torneo - viareggio

Il Torneo di Viareggio torna a casa: dopo 7 anni rinasce lo stadio dei Pini; La Viareggio Cup torna a casa: la 75esima edizione riparte dallo Stadio dei Pini; Genoa-Internacional aprirà la 75ª . Collina, Vegni e Condò tra i premiati.

torneo viareggio torna casaIl Torneo di Viareggio torna a casa: dopo 7 anni rinasce lo stadio dei Pini - Domani l'inaugurazione ufficiale dell'impianto, che ridà a Viareggio una casa per lo storico torneo giovanile. Da gazzetta.it

Viareggio ritrova lo Stadio dei Pini: moderno e sostenibile - Restituito alla città l’impianto “Torquato Bresciani”, rinnovato nel segno della sostenibilità e della memoria sportiva. Scrive intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Torneo Viareggio Torna Casa