Il tifone Ragasa si abbatte sulle Filippine | 3 morti Allerta anche in Cina e a Hong-Kong

Manila (Filippine), 23 settembre 2025 – Un evento storico di portata catastrofica ha colpito le Filippine ed è diretto verso la Cina meridionale e Hong-Kong. Si tratta del tifone Ragasa, che si è abbattuto nella zona settentrionale dell'isola asiatica portando con sé temporali, allagamenti e venti fino a 265 kmh di intensità. Classificato dagli esperti come uragano atlantico di categoria 5 nella scala Saffir-Simpson, Ragasa è al momento diventato il ciclone tropicale più potente e violento dell'intero 2025. Migliaia di voli sono stati cancellati tra Cina, Honk-Kong e Filippine, dove al momento si registrano tre morti e nove feriti in attesa di aggiornamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il tifone Ragasa si abbatte sulle Filippine: 3 morti. Allerta anche in Cina e a Hong-Kong

