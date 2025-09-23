Il tifo biancoverde al multisala Partenio | tutte le trasferte dell' Avellino Basket in diretta streaming

Grazie alla partnership rinnovata fra l’Avellino Basket e il Multisala Partenio, da mercoledì 24 settembre sarà possibile seguire in diretta streaming tutte le gare esterne dell’Avellino Basket nella Sala 2 del cinema.Il Multisala Partenio, sito in via Verdi, 50 ad Avellino, è il punto di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

