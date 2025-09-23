Il tennis piange Nikola Pilic per lui i grandi boicottarono Wimbledon

AGI - Il grande tennis piange Nikola Pilic, scomparso a Fiume all'età di 86 anni. Figura carismatica nello sviluppo e nella crescita di tanti talenti slavi e non solo, 'Niki' era nato a Spalato il 27 agosto 1939 ed aveva ottenuto i primi risultati di prestigio verso la metà degli anni Sessanta quando a Mosca vinse il suo primo torneo importante. Nel 1967 raggiunse la semifinale a Wimbledon battendo Roy Emerson e chiudendo l'anno al numero 7 del mondo. Con l'inizio dell'Era Open entrò a far parte degli Handsome Eight, il famoso primo storico gruppo di tennisti professionisti assoldati dal magnate texano Lamar Hunt per il circuito Wct. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il tennis piange Nikola Pilic, per lui i grandi boicottarono Wimbledon

Il tennis piange Nikola Pilic, il mentore di Djokovic che sconfisse Panatta al Roland Garros 1973 A renderlo noto è stata la Federazione croata tramite una nota. Di lui si ricordano anche i successi in Coppa Davis e le collaborazioni con Ivanisevic, Stich e Beck

