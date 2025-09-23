Il tennis piange Nikola Pilic il mentore di Djokovic che sconfisse Panatta al Roland Garros 1973
Il mondo della racchetta è in lutto per la morte di Nikola Pilic, leggenda del tennis croato e mentore di Novak Djokovic. L’ex giocatore di Spalato si è spento quest’oggi all’età di 87 anni nella città di Opatija. A renderlo noto è stata la stessa Federazione croata tramite una nota, rendendo omaggio a “uno dei più grandi giocatori e allenatori che il tennis croato abbia mai avuto”. La carriera di Pilic. Pilic iniziò la sua carriera nel 1953 a Spalato e quattro anni dopo rappresentò la nazionale giovanile jugoslava. Vinse il campionato nazionale in singolare per cinque volte (1962, 1963, 1964, 1966 e 1967) e il campionato di doppio in sette occasioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
