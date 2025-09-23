Il tenente colonnello Carpino alla guida del Gruppo Territoriale di Aversa

Il tenente colonnello Vincenzo Carpino è il nuovo comandante del gruppo territoriale di Aversa. Nei giorni scorsi Carpino si è insediato nella caserma di viale degli Artisti dove subentrerà al colonnello Pasquale Sasso Iovene.Per il tenente colonnello Carpino si tratta di un ritorno in Terra di.

