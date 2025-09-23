E anche quest’anno il Pallone d’Oro . “Questa cerimonia non ha lasciato dubbi sul fatto che il Pallone d’Oro esista, e che alcuni lo considerino significativo. Forse ripeterlo abbastanza lo rende tale. Pallone d’Oro!”. Il Telegraph sbotta: il Pallone d’Oro, il premio ma soprattutto la sua celebrazione, è una cagata pazzesca. Ma lo scrive molto meglio, di così. “Saranno necessari altri incantesimi, visto che si è trattato di due ore di televisione esecrabili: cosa succede quando si prende tutto ciò che ci ha fatto innamorare del calcio e si crea l’opposto in un laboratorio, sponsorizzato da Qatar Airways? È lo sport reinventato per persone la cui vita ha raggiunto l’apice il giorno in cui hanno acquistato una targa personalizzata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Telegraph demolisce il Pallone d’Oro: «Una parata goffa e deprimente che celebra l’individualismo»