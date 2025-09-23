Il teatro De Luca | concorsi regionali e virtù autoproclamata

A Serino, durante l’incontro “Acqua, impresa, futuro”, Vincenzo De Luca ha trovato il modo di trasformare ogni vicenda in un monologo epico sulla propria onnipotenza morale e amministrativa. Le regionali alle porte offrono lo spettacolo perfetto: il centrodestra senza candidato, il centrosinistra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - luca

Dress code alla Scala, Luca Formenton: “Il teatro è di tutti, ma giusto punire le cattive abitudini”

Torna il Positano Teatro Festival, omaggio a Luca De Filippo A Mariangela D’Abbraccio il Premio Annibale Ruccello

Positano Teatro Festival, domani al via con l’omaggio a Luca De FIlippo la XXII edizione della rassegna

L’omaggio a Luca Guadagnino prosegue al Teatro di Fiesole con le proiezioni di “Io sono l’amore” del 2009 (mercoledì 24 settembre ore 21); “A bigger splash” del 2015 (mercoledì 1 ottobre ore 21) e infine “Bones and all” del 2022 (mercoledì 8 ottobre sempre - facebook.com Vai su Facebook

Il teatro De Luca: concorsi, regionali e virtù autoproclamata; Teatro Res 9 vince con Harvey il concorso Rafanelli di Pistoia. Poi porterà in scena Cyrano de Bergerac; Estate di San Martino, al via un contest di pittura per il manifesto della 28^ edizione.

Luca De Fusco è il nuovo direttore del Teatro di Roma. Ma il Comune accusa: “la nomina non è valida” - Il nome è stato scelto da una commissione composta da Mariano Grimaldi, Isabella Maria Stoppani e Berta Zezza, che ha vagliato 32 curricula pervenuti in seguito alla pubblicazione del bando per la ... Come scrive exibart.com

Luca De Fusco nuovo direttore generale del Teatro di Roma, proteste di politici e artisti - Continuano le polemiche per la nomina di Luca De Fusco a nuovo direttore generale del Teatro di Roma. Si legge su tg24.sky.it