Poche ore prima di scendere in campo contro il cileno Alejandro Tabilo per la finale dell’ATP 250 di Chengdu, Lorenzo Musetti ha avuto modo di scoprire gli avversari che dovrà affrontare nei prossimi giorni a Pechino. Quest’oggi è stato effettuato infatti il sorteggio del tabellone principale del prestigioso ATP 500 in programma dal 25 settembre al 1° ottobre sui campi in cemento della capitale cinese. Il toscano, accreditato della quarta testa di serie, ritroverà al debutto il big server francese Giovanni Mpetshi Perricard dopo averlo sempre sconfitto nei tre precedenti tra cui quello più recente un mese fa al primo turno degli US Open (6-7 6-3 6-4 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il tabellone di Lorenzo Musetti a Pechino e gli avversari turno per turno. Vecchia conoscenza in avvio, poi Bublik?