Jannik Sinner ha scoperto finalmente quelli che potranno essere gli avversari da affrontare nel suo percorso all’ ATP 500 di Pechino 2025. Il numero due al mondo, in assenza del grande rivale Carlos Alcaraz (impegnato a Tokyo), è stato accreditato della prima testa di serie ed è dunque il favorito d’obbligo alla vigilia del prestigioso torneo in programma sul cemento outdoor della capitale cinese. Quest’oggi è andato in scena il sorteggio del tabellone principale, con il 24enne altoatesino che spera di bissare il trionfo del 2023 a Beijing dopo la rocambolesca sconfitta in finale della passata edizione contro Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il tabellone di Jannik Sinner a Pechino e gli avversari turno per turno. Debutto con un veterano