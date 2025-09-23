Il sondaggio sui presidenti di Regione | Proietti al quinto posto in Italia gradimento al 46%

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, è al quinto posto della ‘classifica’ del sondaggio BiDiMedia del 10 settembre 2025 sul gradimento dei presidenti di Regione. L'ex sindaca di Assisi mette a referto il 46% del gradimento. La “graduatoria” che esce dal sondaggio è guidata da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

