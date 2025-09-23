Il sondaggio sui presidenti di Regione | Proietti al quinto posto in Italia gradimento al 46%

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, è al quinto posto della ‘classifica’ del sondaggio BiDiMedia del 10 settembre 2025 sul gradimento dei presidenti di Regione. L'ex sindaca di Assisi mette a referto il 46% del gradimento. La “graduatoria” che esce dal sondaggio è guidata da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: sondaggio - presidenti

Il nuovo sondaggio BiDiMedia sul gradimento dei presidenti di regione, aspettando le prossime elezioni regionali. Quali saranno i governatori più apprezzati? Che conseguenze avrà il gradimento dei governatori uscenti nelle regioni che andranno al voto que - facebook.com Vai su Facebook

Zaia Presidente più apprezzato Sul podio Fedriga e De Luca sondaggio completo sul nostro sito ufficiale https://sondaggibidimedia.it/portfolio/politiche-settembre-fiducia-regioni/… - X Vai su X

Stefania Proietti sul podio dei presidenti di Regione più graditi; Governatori più graditi, Stefania Proietti terza in Italia; Presidenti di Regione più graditi: Stefania Proietti tra i primi tre. La governatrice umbra insieme a Zaia e Fedriga.

Sondaggi politici di oggi. Elezioni regionali vicine, quale partito sta meglio? - Manca ormai molto poco alle elezioni regionali e l’attenzione della politica, così come quella degli elettori, è tutta rivolta al prossimo voto. Da money.it

Elezioni regionali 2025, quali sono i presidenti più popolari? I numeri che dovrebbero allarmare il centrodestra - Tra pochi giorni inizierà la stagione delle elezioni regionali: quali governatori godono di grande popolarità? Scrive tag24.it