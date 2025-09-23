Il senso buono nella sestina del Bancarella Cucina

Il Premio Bancarella della Cucina è un riconoscimento letterario italiano nato nel 2006 come “costola” del più noto Premio Bancarella di Pontremoli, lo storico premio nato nel dopoguerra grazie ai librai pontremolesi che giravano l’Italia con le bancarelle di libri. La prima presentazione dei premiati di quest’anno si è svolta a Milano e ha svelato i libri in finale. Questa versione “gastronomica” celebra ogni anno i libri che parlano di cibo, vino, cucina e gastronomia in senso ampio: non solo ricettari, ma anche saggi, racconti e volumi che intrecciano il tema del gusto con cultura, storia, territorio e costume. 🔗 Leggi su Linkiesta.it