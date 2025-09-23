Il senatore Fox la commedia di Luigi Lunari in scena al Teatro President

Il senatore Fox (esordio sabato 27 settembre alle ore 20,45 al Teatro President di Piacenza) in questa nuova veste nasce dall’idea di Mattia Manini che ha saputo coinvolgere nel progetto un gruppo di attori delle zone di Brescia e Cremona.Progetto appoggiato con entusiasmo dal Gruppo Teatro di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

