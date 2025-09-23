Il Senato dell’Unibo ha chiesto l’interruzione dei rapporti con Israele
“L'ateneo di Bologna interrompa ogni formale relazione e collaborazione con università, istituzioni e aziende israeliane, fatti salvi progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use, e non ne avvii di nuove”. Lo scrive in una nota condivisa con la stampa l’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
