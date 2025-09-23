Il Segretario Guterres all' Assemblea generale | Principi Onu sotto assedio – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 “I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza. Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere. Ognuno di essi è un avvertimento. Il nostro mondo sta diventando sempre più multipolare. Questo può essere positivo, perché riflette un panorama globale più diversificato e dinamico. Ma la multipolarità senza istituzioni multilaterali efficaci provoca il caos, come l’Europa ha imparato a sue spese, dando origine alla Prima Guerra Mondiale”, lo ha detto il Segretario dell'Onu Antonio Guterres all'Assemblea generale a New York. 🔗 Leggi su Open.online