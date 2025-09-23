Il sapore delle castagne nel Lazio | dove raccoglierle e dove mangiarle
Dove raccogliere o mangiare delle ottime castagne nel Lazio? Ecco località famose per il frutto autunnale. Con l’arrivo dell’autunno non c’è clima o periodo migliore per raccogliere o mangiare le castagne. Insieme ai colori che cambiano e alle foglie che cadono arriva anche l’occasione di farsi una passeggiata per i boschi, allontanandosi dal caos cittadino per una giornata. Certamente, per chi vive a Roma, è più difficile trovare un posto dove camminare per castagneti ma, in realtà, le località limitrofe alla Capitale offrono più possibilità di quanto si creda. Ovviamente a chi non ama le scampagnate ma semplicemente il sapore del frutto marrone vengono offerte valide alternative nelle trattorie e ristoranti! Ideale è la zona di Manziana, piccolo borgo a Nord di Roma di origine vulcanica, la cui zona boschiva si estende per 600 ettari di terreno. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: sapore - castagne
Le castagne: dolcezza autunnale che sa di memoria. Settembre le porta sulle nostre tavole con tutto il calore della stagione che arriva. Sapore avvolgente, profumo di casa, versatilità che sorprende. L'autunno ha il suo protagonista. Ristorante Origine – S - facebook.com Vai su Facebook
