Il sapere è di tutti | UniMarconi porta l’università nelle piazze di oltre 20 Comuni italiani

Il 4 ottobre 2025, alle 11, in oltre 20 Comuni italiani, i docenti dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi terranno lezioni pubbliche in presenza, aperte alla cittadinanza.L'iniziativa, denominata "Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza", è di carattere nazionale e prevede lo.

