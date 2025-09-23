Il sapere è di tutti | UniMarconi porta l’università nelle piazze di oltre 20 Comuni italiani
Il 4 ottobre 2025, alle 11, in oltre 20 Comuni italiani, i docenti dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi terranno lezioni pubbliche in presenza, aperte alla cittadinanza.L’iniziativa, denominata “Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza”, è di carattere nazionale e prevede lo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sapere - tutti
Ombelico a bottoncino o sporgente? Tutti i tipi di ombelico nei neonati (e cosa sapere)
Ombelico a bottoncino o sporgente? Tutti i tipi di ombelico nei neonati (e cosa sapere)
Gratta e vinci da record: tutti vogliono sapere qual è il biglietto misterioso
Buongiorno a tutti! Avrei bisogno, al fine di un report, di sapere quanti giorni di Smart Working fate alla settimana.Ogni contributo sarà preziosissimo! - facebook.com Vai su Facebook
Il sapere è di tutti | UniMarconi porta l' università nelle piazze di oltre 20 Comuni italiani.
UniMarconi, il sapere è di tutti: il 4 ottobre lezioni pubbliche e gratuite in più di 20 piazze italiane - Il 4 ottobre 2025, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi promuove un'iniziativa culturale nazionale: "Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza". Secondo ilmessaggero.it
Unimarconi, “Il sapere è di tutti”: lezioni in piazza in oltre 20 Comuni italiani tra cui Vitorchiano - Il 4 ottobre 2025 alle ore 11:00, in contemporanea in oltre venti Comuni italiani, le piazze si trasformeranno in aule a cielo aperto. Lo riporta online-news.it