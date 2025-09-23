La conferma dell’immunità a Ilaria Salis da parte della Commissione Juri del Parlamento Ue spacca il centrodestra ed evidenzia la distanza tra Lega e Forza Italia. Il voto sull’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, sotto processo in Ungheria, scatena i colleghi del Carroccio. Non solo per la decisione in sé ma anche contro il Partito Popolare, di cui fa parte l’alleato di governo in Italia: “Una eurovergogna targata sinistra e traditori del centrodestra, che usano la giustizia come un manganello”, hanno messo nero su bianco i parlamentari europei salviniani. Una reazione che mette nel mirino chi tra i 7 rappresentanti del Ppe in Commissione Juri – due tedeschi e altrettanti spagnoli, un polacco, un bulgaro e un austriaco – ha votato per confermare l’immunità a Salis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il salvataggio di Salis spacca la destra, la Lega contro il Ppe: “Traditori”