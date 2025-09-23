Il ritorno da leggenda | Dembélé porta il Pallone d’Oro al Psg

Gazzetta.it | 23 set 2025

Sorrisi e un’atmosfera elettrizzante: il Psg si ferma per rendere omaggio a Ousmane Dembélé, tornato con il Pallone d’Oro tra le mani. I compagni lo accolgono così nello spogliatoio, tra abbracci e complimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il ritorno da leggenda: Dembélé porta il Pallone d'Oro al Psg

