Il ritorno a metà di Jimmy Kimmel in tv | Sospeso per bassi indici di ascolto non per Trump
Il talk show notturno di Jimmy Kimmel, improvvisamente sospeso la scorsa settimana dopo le minacce del governo statunitense alle emittenti televisive, tornerà in onda martedì 23 settembre. Lo ha annunciato la Disney. L’improvvisa sospensione da parte di Abc era arrivata dopo le lamentele dei conservatori per i commenti di Kimmel sull’assassinio di Charlie Kirk. «Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione del programma per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così emozionante per il nostro paese», si legge in una nota dell’azienda. «È una decisione che abbiamo preso perché ritenevamo che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. 🔗 Leggi su Open.online
«Jimmy Kimmel è un perdente, sospeso per i bassi indici di ascolto»: la nuova linea della Casa Bianca dopo il ritorno in tv del comico - Un vero e proprio boicottaggio, moltissimi abbonamenti a Disney+, Hulu ed ESPN+ cancellati, il titolo azionario della Disney in perdita di quasi 4 miliardi di dollari.
