Dopo sette mesi, oggi si riunisce la Direzione del Partito democratico. Una direzione elettorale, la definisce qualcuno, poiché si tiene irritualmente a pochi giorni da un voto importante come quello delle Marche; di solito gli organismi dirigenti discutono dopo un voto e non prima. Comunque, è una riunione che serve a Elly Schlein per ribadire la linea solita e i punti ben noti, con particolare forza quello su Gaza, questione su cui soffia forte l’indignazione di tanti italiani, come si è visto anche nella giornata di ieri, sulla quale andrebbe fatta anche una riflessione. E cioè che organizzazioni sindacali estremiste e poco rappresentative hanno portato in piazza più gente di quanta ne abbia mobilitato la Cgil di Maurizio Landini venerdì scorso, a dimostrazione che c’è ormai qualcosa che non va nel rapporto e nella comunicazione tra le grandi organizzazioni della sinistra, compresi i partiti, e la gente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il rito stanco della Direzione Pd, e la svolta necessaria invocata da Gentiloni