Il rito stanco della Direzione Pd e la svolta necessaria invocata da Gentiloni
Dopo sette mesi, oggi si riunisce la Direzione del Partito democratico. Una direzione elettorale, la definisce qualcuno, poiché si tiene irritualmente a pochi giorni da un voto importante come quello delle Marche; di solito gli organismi dirigenti discutono dopo un voto e non prima. Comunque, è una riunione che serve a Elly Schlein per ribadire la linea solita e i punti ben noti, con particolare forza quello su Gaza, questione su cui soffia forte l’indignazione di tanti italiani, come si è visto anche nella giornata di ieri, sulla quale andrebbe fatta anche una riflessione. E cioè che organizzazioni sindacali estremiste e poco rappresentative hanno portato in piazza più gente di quanta ne abbia mobilitato la Cgil di Maurizio Landini venerdì scorso, a dimostrazione che c’è ormai qualcosa che non va nel rapporto e nella comunicazione tra le grandi organizzazioni della sinistra, compresi i partiti, e la gente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: rito - stanco
A 15 giorni dall'uscita, #TheConjuring – Il rito finale si riprende la testa della TOP10 (€ 8.181.331 complessivi) - facebook.com Vai su Facebook
Testardamente deludenti Il rito stanco della Direzione Pd, e la svolta necessaria invocata da Gentiloni; Elezioni regionali, rito stanco di una politica senza identità; Festa dell’Unità, un rito stanco.
La direzione del Pd: un rito stanco governato Renzi - E ancora una volta si è rinunciato a un vero dibattito e all’analisi ... Segnala panorama.it
Pd, stasera la Direzione. Si cerca il nome unitario - Dalla Direzione di questa sera verrà fuori l’agognata data del Congresso Pd (la finestra va dal 15 maggio al 15 giugno). Da ilrestodelcarlino.it