Il risveglio culturale di Abu Dhabi nell’era moderna

Nel silenzio del deserto che incontra il mare, sorge una visione che trasforma il paesaggio culturale del Medio Oriente. Saadiyat Island ad Abu Dhabi si prepara ad accogliere il nuovo Zayed National Museum, che aprirà le sue porte a dicembre 2025, completando così uno dei progetti culturali più ambiziosi mai concepiti nella regione del Golfo Arabico. Il distretto culturale di Saadiyat rappresenta molto più di una semplice concentrazione di musei: è la materializzazione di un sogno che intreccia passato millenario e futuro visionario. Dal 2017, il Louvre Abu Dhabi ha già accolto cinque milioni di visitatori, offrendo un assaggio di quello che sarà un vero e proprio ecosistema culturale senza precedenti.

