Il Rimini prova a concedere il bis D’Alesio | Voglio umiltà e intensità
Non abbassare l’attenzione e sfruttare l’entusiasmo degli ultimi arrivati. Il Rimini prova a non fermarsi. Tra mille problemi. Quelli che i biancorossi si portano sulle spalle da mesi. Ma che una volta in campo si cerca di mascherare. Così, dopo il Forlì, sulla strada della squadra di D’Alesio c’è un’altra matricola, il Guidonia Montecelio, nel primo turno infrasettimanale della stagione. "I problemi ci sono – non li ha certo mai nascosti mister D’Alesio – Bisogna essere consapevoli di quali sono. Da lì fare una partita intelligente secondo quella che è la nostra identità, quello che stiamo cercando di creare insieme ai ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
