Da un certo punto di vista Il rifugio atomico è stata la migliore truffa mai messa in piedi da Alex Pina: ci aspettavamo una serie distopica trasformata in una battle royal tra due famiglie e invece ce ne ha data tutta un'altra, un nuovo piano ben congegnato da una coppia di fratelli, uno narcisista e l'altro più serio e piuttosto puntiglioso. Su Rotten Tomatoes lo show ha una percentuale di gradimento nulla, pari al 29%, più o meno le cifre de La Casa di Carta al contrario (94%), eppure a una settimana dall'uscita è ancora la serie più vista. Forse è così perché, quando si riconosce a qualcuno un talento o dell'autorevolezza spiace mollare subito la visione di un suo progetto che parte male e si prosegue con la speranza che le cose poi migliorino. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il rifugio atomico di Netflix è tutto una crepa, ma ci siamo rimasti dentro lo stesso