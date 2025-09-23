Il ricordo di Charlie Kirk divide la Camera | la commozione di FdI Ricciardi M5s accusa | Per voi un’opportunità politica
Interventi duri, frecciate tra destra e sinistra, tensione palpabile, anche in riferimento alle manifestazioni Pro-Palestina che si sono tenute ieri. Così si è svolta oggi, 23 settembre, a Montecitorio, la commemorazione di Charlie Kirk l’attivista statunitense conservatore ucciso in un campus dello Utah il 10 settembre scorso. La richiesta di un «momento di ricordo» era stata avanzata nei giorni scorsi dal capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, Galeazzo Bignami. La commemorazione alla Camera arriva dopo giorni in cui i toni tra centrodestra e centrosinistra si sono fatti particolarmente duri, a seguito dell’omicidio dell’attivista. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: ricordo - charlie
Il ricordo commovente dello studente italiano che parlò con Charlie Kirk: “La sua morte è terribile, penso alla sua famiglia” (video)
I Nazionalisti sfilano a Londra: 100 mila in piazza tra slogan patriottici e il ricordo di Charlie Kirk
Charlie Kirk, il ricordo alla convention di Vox in Spagna
Il governo ha imposto un ricordo in aula per Charlie Kirk, ma i banchi erano vuoti. Usano il suo nome come clava contro l’opposizione e poi scappano dall’Aula. Ipocriti fino all’ultimo respiro. - X Vai su X
Grande partecipazione dell’Abruzzo al raduno Lega di Pontida: stand regionale affollato, arrosticini per Salvini e Vannacci, ricordo di Charlie Kirk #radunolega #pontida - facebook.com Vai su Facebook
Il ricordo di Charlie Kirk divide la Camera: la commozione di FdI, Ricciardi (M5s) accusa: «Per voi un'opportunità politica; Parlameto Ue, il minuto di silenzio per Charlie Kirk divide l'Emiciclo; Cavedagna (FdI): Fenix: siamo tutti Charlie Kirk. Minuto di silenzio in ricordo.
Il ricordo di Charlie Kirk divide la Camera: la commozione di FdI, Ricciardi (M5s) accusa: «Per voi un’opportunità politica» - Prima della commemorazione, scintille sulla richiesta a Piantedosi di riferire sulle manifestazioni pro Palestina di ieri ... Lo riporta open.online
Bagarre alla Camera durante il ricordo di Charlie Kirk. Scontro tra Fdi e M5S - Il capogruppo della Lega replica: "Mi aspettavo un senso di empatia generale" ... Da msn.com