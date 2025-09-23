Il ricordo di Charlie Kirk divide la Camera | la commozione di FdI Ricciardi M5s accusa | Per voi un’opportunità politica

Interventi duri, frecciate tra destra e sinistra, tensione palpabile, anche in riferimento alle manifestazioni Pro-Palestina che si sono tenute ieri. Così si è svolta oggi, 23 settembre, a Montecitorio, la commemorazione di Charlie Kirk l’attivista statunitense conservatore ucciso in un campus dello Utah il 10 settembre scorso. La richiesta di un «momento di ricordo» era stata avanzata nei giorni scorsi dal capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, Galeazzo Bignami. La commemorazione alla Camera arriva dopo giorni in cui i toni tra centrodestra e centrosinistra si sono fatti particolarmente duri, a seguito dell’omicidio dell’attivista. 🔗 Leggi su Open.online