Il riconoscimento va bene ma ora fermate Israele
Nella sede del Medical Relief di Ramallah troviamo una forte agitazione. Ma non per i riconoscimenti dello Stato di Palestina, importanti ma in ritardo di anni, arrivati da diversi paesi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Fonti dell'ufficio di Netanyahu: Decisione è presa, sì a occupazione totale di Gaza - Onu sullo speaker della Camera americana Johnson in Cisgiordania: Gli insediamenti dei coloni sono illegali; Pizzaballa: Su Gaza governo israeliano non giustificabile. Appello di 25 Paesi: guerra finisca ora - Tedros: “Residenza del personale Oms attaccata 3 volte a Deir al Balah”.
Tre motivi per il riconoscimento della Palestina - Da solo non basterà a fermare i crimini di Israele a Gaza, ma almeno alcuni paesi dichiareranno a gran voce di non voler accettare l’espulsione dei palestinesi dalla loro terra e ribadiranno che la so ... Segnala internazionale.it
Israele respinge dichiarazione su riconoscimento Palestina: "Premia massacro del 7 ottobre" - La dura nota del ministero degli Esteri israeliano: 'Premiano massacro del 7 ottobre'. Da msn.com