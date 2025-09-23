Il restyling della Biblioteca Civica Approvato il progetto da 1,8 milioni
Un milione e 800mila euro per riportare la Biblioteca Civica al passo con i tempi e renderla più accogliente e funzionale. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione dello storico edificio di piazza Trento e Trieste. Con questo passaggio si apre la strada al bando di gara e, una volta aggiudicati i lavori, all’apertura del cantiere, prevista per l’inizio del 2026. La conclusione è attesa entro giugno 2027. L’intervento, suddiviso in due lotti, interesserà soprattutto la porzione di fabbricato a sinistra dell’atrio d’ingresso, già liberata dai libri trasferiti da tempo nel deposito di via Monviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: restyling - biblioteca
È online il nuovo sito di TechUp! Siamo felici di annunciare il restyling completo del nostro sito, con contenuti aggiornati e percorsi formativi più chiari e accessibili. Scopri subito: corsi, webinar e tutte le novità pensate per accompagnarti nel mondo del lavor - facebook.com Vai su Facebook
Il restyling della Biblioteca Civica. Approvato il progetto da 1,8 milioni; Siena, rinasce la Biblioteca degli Intronati: conclusa la prima fase del restyling; Quartu, lavori di restyling biblioteche: come cambiano gli orari.
Il restyling della Biblioteca Civica. Approvato il progetto da 1,8 milioni - Un milione e 800mila euro per riportare la Biblioteca Civica al passo con i tempi e renderla più accogliente e funzionale. Scrive ilgiorno.it
Biblioteche di Roma, con i fondi del Pnrr lavori in 21 strutture: pronte entro l'estate 2026 - Del maxi appalto da 50 milioni, 32 sono destinati alla realizzazione di nove nuovi poli civici tra cui quello ad Arco di Travertino ... Secondo msn.com