Il restyling della Biblioteca Civica Approvato il progetto da 1,8 milioni

Un milione e 800mila euro per riportare la Biblioteca Civica al passo con i tempi e renderla più accogliente e funzionale. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione dello storico edificio di piazza Trento e Trieste. Con questo passaggio si apre la strada al bando di gara e, una volta aggiudicati i lavori, all’apertura del cantiere, prevista per l’inizio del 2026. La conclusione è attesa entro giugno 2027. L’intervento, suddiviso in due lotti, interesserà soprattutto la porzione di fabbricato a sinistra dell’atrio d’ingresso, già liberata dai libri trasferiti da tempo nel deposito di via Monviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

