Il regno dei libri barocchi | viaggio nella biblioteca Klementinum di Praga
Nel silenzio solenne del mattino praghese, quando le prime luci dorate accarezzano le guglie medievali della Città Vecchia, si nasconde uno dei tesori più straordinari d’Europa. La Biblioteca Klementinum sorge come una cattedrale del sapere, dove ogni volume custodito tra le sue volte dipinte racconta secoli di storia e di conquiste intellettuali. Qui, tra scaffali che si perdono verso soffitti affrescati, il tempo sembra essersi fermato al XVIII secolo, conservando intatta la magia di un’epoca in cui la conoscenza era considerata il più prezioso dei doni divini. Un complesso monumentale nato dalla fede e dalla cultura. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
